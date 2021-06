Auf dem Twitter-Account von ESPN ist ein Video aufgetaucht, wo zu sehen ist, wie Cristiano Ronaldo mit einem Kollegen aus dem portugiesischen Staff von einer Stadion-Security angehalten wurde, um seine Akkreditierung vorzuzeigen.

CR7 und das portugiesische Mannschaftspersonal bewegten sich im geschützten Sicherheitsbereich der Münchner Allianz Arena, in der es am Samstag gegen Deutschland gehen wird. Soweit so gut. (EM 2021: Portugal gegen Deutschland, 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Kurios ist allerdings. dass der Security-Mann den Superstar nicht bereits anhand seines Aussehens identifizieren konnte, sondern ihn erst zum Vorzeigen seines Ausweises aufforderte, um ihn daraufhin problemlos durchlassen zu können.

Ronaldo blieb aber cool, zeigte seine Akkreditierung ganz brav der Münchner Security. Der 36-Jährige und seine Portugiesen gewannen am vergangen Dienstag in ihrem Auftaktspiel gegen die Ungarn mit 3:0. Dabei erzielte er zwei Tore. Mit einem Sieg gegen Deutschland kann sich die Selecao das Ticket für das Achtelfinale sichern.

