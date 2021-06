Nach Italien dürfen nun auch die Belgier jubeln: Dank eines überragenden Kevin De Bruyne hat Belgien die dänische Nationalmannschaft mit 2:1 geschlagen und zieht offiziell ins Achtelfinale bei dieser Europameisterschaft ein. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Der 29-Jährige bereitete bei seiner Rückkehr den Ausgleich vor - und erzielte wenig später das entscheidende Tor zum Sieg. Dänemark indes muss nun gewaltig zittern und braucht zwingend einen Sieg im finalen Gruppenspiel gegen Russland. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Dabei hatte alles so gut begonnen für die Dänen: Bereits in der 2. Minute hatte Yussuf Poulsen die Führung erzielt. In der Folge spielte sich Dänemark eine Reihe weiterer Chancen heraus, die jedoch alle ungenutzt blieben.

Eine große Geste für den kollabierten Christian Eriksen fand indes in der 10. Minute statt, als sich das ganze Stadion von Kopenhagen erhob und für den dänischen Spieler applaudierte. Auch die Spieler klatschten Beifall.

