Lediglich drei Teams haben bei der EM 2021 in der Gruppenphase alle drei Spiele gewonnen. Neben Italien und Belgien hielten sich die Niederlande schadlos.

Diesen Siegeszug will Oranje nun in der K.o.-Runde fortsetzen. Im dritten Achtelfinale des Turniers geht es in Budapest gegen Tschechien. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Im vollen Stadion der ungarischen Hauptstadt ist das Team von Trainer Frank de Boer glasklarer Favorit. Die Tschechen qualifizierten sich in Gruppe D lediglich als Dritter hinter England und Kroatien für die K.o.-Runde.

Vor der Abreise hatten sie auch noch mit einem Missgeschick am Flughafen zu kämpfen. (Alle News & Infos zur EM 2021)

Schick vs. Depay und Co.

Gegen die Niederländer werden die Hoffnungen der tschechischen Fans wieder auf Patrik Schick ruhen. Der Leverkusener Stürmer hat bereits drei Treffer erzielt und ist hinter Cristiano Ronaldo Zweiter in der Torschützenliste der EURO 2020. (Die Statistiken der EM 2021)

Die Elftal hofft erneut auf die Durchschlagskraft der Offensive. Mit acht Toren ist sie das bislang erfolgreichste Team der Europameisterschaft. (Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Insbesondere Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst und Memphis Depay sowie Denzel Dumfries über Rechts harmonierten bislang imposant.

Boril und de Jong fallen aus

Beide Teams haben mit je einem Ausfall umzugehen. Tschechien fehlt Verteidiger Jan Boril wegen einer Gelb-Sperre. Deutschland-Legionär Pavel Kaderabek von der TSG Hoffenheim wird als erster Ersatzkandidat gehandelt.

Für Oranje-Angreifer Luuk de Jong erfolgte das EM-Aus wegen einer Knieverletzung. (Alle Teams der EM 2021)

Abseits der rein sportlichen Fakten tut es Wijnaldum Manuel Neuer gleich. Wie der deutsche Torhüter legt der niederländische EM-Kapitän eine spezielle Binde an. Im Rahmen der "OneLove"-Kampagne will er in Budapest damit ein Zeichen gegen Diskriminierung jeder Art setzen.

In Ungarns Hauptstadt waren die Fans in der Gruppenphase bereits durch homophobe und rassistische Äußerungen auffällig geworden. Dazu steht die Regierung um Ministerpräsident Viktor Orbán wegen ihrer homophoben Politik in der Kritik.

Achtelfinale - die voraussichtlichen Aufstellungen von Niederlande und Tschechien:

Niederlande: Stekelenburg - Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind, van Aanholt - de Roon, Wijnaldum, de Jong - Weghorst, Depay. - Trainer: de Boer

Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick. - Trainer: Silhavy

So können Sie Niederlande - Tschechien LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: ARD

Stream: ARD/MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

