Am Samstag beginnt die K.o-Phase der EM 2021!

Dann werden die Achtelfinals ausgespielt. Bis einschließlich Dienstag gibt es zwei Achtelfinalpartien pro Tag.

Doch vorher müssen noch die letzten Teilnehmer ermittelt werden. Obwohl bereits vier der sechs Gruppen ihre Spiele abgeschlossen haben, stehen erst zwei von acht Achtelfinalduellen fest.

Deutschland will Achtelfinale perfekt machen

Das liegt an dem komplizierten Modus der EM, der besagt, dass auch die vier besten Gruppendritten die K.o-Runde erreichen.

Auch die deutsche Nationalmannschaft will am Mittwochabend den Einzug ins EM-Achtelfinale perfekt machen.

Im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (EM 2021: Deutschland - Ungarn, Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER) hat die DFB-Elf das Weiterkommen selbst in der Hand. Mit einem Sieg qualifiziert sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sicher für das Achtelfinale. Bei einer Niederlage ist jedoch sogar noch der vierte Platz möglich. (Bericht: Wer kommt wie weiter?)

Vier mögliche Gegner der DFB-Elf

Doch welcher Gegner wartet im möglichen Achtelfinale auf Deutschland? Dadurch, dass neben den Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Gruppe auch die besten vier Gruppendritten in die nächste Runde einziehen, ergeben sich einige Optionen. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Als Gruppensieger würde das DFB-Team im Achtelfinale am 28. Juni in Bukarest auf die Schweiz (Dritter Gruppe A) oder die Ukraine (Dritter Gruppe C) treffen.

Schließt Deutschland die Gruppe F auf Platz zwei ab, kommt es direkt zu einem hochkarätigen Duell im Achtelfinale. Gegner wäre England, der Sieger aus Gruppe D. Das Duell würde am 29. Juni im Wembley Stadion in London ausgetragen werden.

Namhaft sind die möglichen Gegner auch, wenn die DFB-Auswahl ihre Gruppe Platz drei abschließt. In dieser Konstellation würde Löws Truppe entweder in Sevilla auf Belgien oder in Budapest auf die Niederlande treffen. Die Partie würde am 27. Juni stattfinden.

SPORT1 zeigt alle Achtelfinalpartien im Überblick:

Samstag, 26. Juni

18 Uhr: Wales - Dänemark (Spielort: Amsterdam)

21 Uhr: Italien - Österreich (Spielort: London)

Sonntag, 27.Juni

18 Uhr: Niederlande - Dritter D/F (Spielort: Budapest) möglicher deutscher Gegner

21 Uhr: Belgien - Dritter A/E/F (Spielort: Sevilla) möglicher deutscher Gegner

Montag, 28. Juni

18 Uhr: Kroatien - Zweiter E (Spielort: Kopenhagen)

21 Uhr: Sieger F - Dritter A/C/ (Spielort: Bukarest) möglicher deutscher Gegner

Dienstag 29. Juni

18 Uhr: England - Zweiter F (Spielort: London) möglicher deutscher Gegner

21 Uhr: Sieger E - Dritter B/C/D (Spielort: Glasgow)

