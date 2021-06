Thomas Müller hält den Gewinn der Europameisterschaft mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für realistisch.

"Ganz ehrlich: Ich glaube daran. Der Weg dorthin ist allerdings das, was mich gerade am meisten beschäftigt", sagte Müller der Sport Bild: "Das Auftaktspiel steht im Moment über allem. Ich sehe uns aktuell durchaus in der Verfassung, dass mehr möglich ist, als uns von vielen zugetraut wird."

Am 15. Juni trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in ihrem ersten EM-Spiel auf Frankreich.

Müller: Frankreich "in der Favoritenrolle"

Müller weiß um die Schwere der Aufgabe. "In der Favoritenrolle sehe ich am 15. Juni die Franzosen. Aber: Das heißt noch lange nicht, dass sie gewinnen", so der Profi von Rekordmeister Bayern München, der für die EM von Bundestrainer Joachim Löw wieder in den Kader berufen worden war.

In der sogenannten Todesgruppe F warten außer Frankreich noch Europameister Portugal und Ungarn.

