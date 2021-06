Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rasens ist Fußball-Nationalspieler Robin Gosens besonders fleißig. Der 26-Jährige ist als Psychologie-Student an der SRH Fernhochschule im baden-württembergischen Riedlingen eingeschrieben und seine freie Zeit oft zum Lernen. "Für Bildung ist es nie zu spät", sagte Gosens in einer Mitteilung seiner Uni: "Im Leben lernt man nie aus."

Der im Fach Psychologie eingeschriebene Profi von Atalanta Bergamo sieht das Studium als "eine ganz entscheidende Komponente in der Persönlichkeitsentwicklung".

Gosens hat großen Respekt vor denjenigen, die "die Disziplin und den Mut haben, ein Fernstudium durchzuziehen". Diese Menschen würden über viele Attribute verfügen, "die einen sehr positiv in die Zukunft schauen lassen".

Gosens nutzt nach eigenen Angaben die Zeit zwischen Spielen im Verein und der Nationalmannschaft gerne mal dazu, um einen Studienbrief durchzuarbeiten, an einer Hausarbeit zu schreiben oder an einer Online-Vorlesung teilzunehmen. Der linke Außenbahnspieler war bis 2012 noch im Amateurfußball unterwegs, ehe er über den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim den Weg in den internationalen Fußball fand.