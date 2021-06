Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Gruppen-Finale gegen Ungarn (Deutschland - Ungarn am Mittwoch ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) nach SPORT1-Informationen ohne Thomas Müller bestreiten.

Der Münchner verpasste am Dienstag auch das Abschlusstraining in Herzogenaurach aufgrund einer Kapselverletzung im Knie. Sein Einsatz am Mittwoch ist damit unwahrscheinlich. Müller absolvierte im Fitnesszelt mit dick bandagiertem Knie eine individuelle Einheit auf dem Ergometer. Lukas Klostermann (Muskelverletzung) steht Bundestrainer Joachim Löw für das Ungarn-Spiel nicht zur Verfügung.

Löw ist kurz zu beiden Spielern ins Zelt gegangen und hat zwei Minuten mit beiden gesprochen.

Trio zurück auf dem Rasen

Dafür standen Mats Hummels (Patellasehnenreizung) und Ilkay Gündogan (Wadenprobleme) und Toni Kroos wieder auf dem Rasen des Adi-Dassler-Stadions. Insgesamt nahmen 24 Spieler am Training teil.

Der DFB-Auswahl genügt in München schon ein Unentschieden, um das EM-Achtelfinale zu erreichen.

