Der dänische Fußballverband hat am Sonntag ein kurzes Update zum Gesundheitszustand von Christian Eriksen abgegeben.

In einem Statement des DBU auf Twitter hieß es: "Wir haben am Morgen mit Christian Eriksen gesprochen, der Grüße an das Team sendete. Sein Zustand ist stabil und er bleibt für weitere Untersuchungen im Krankenhaus."

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Nachricht nährt die Hoffnung, dass der 29-Jährige nach seinem Zusammenbruch im ersten EM-Spiel seines Teams gegen Finnland (0:1) wieder vollständig genesen kann. Eriksen war am Samstag in der ersten Halbzeit kollabiert und musste von den Ärzten reanimiert werden.

Dänischer Verband bedankt sich für Anteilnahme

Nach bangem Warten kam aus dem Krankenhaus noch am Samstag die Meldung, dass der Spieler stabilisiert worden sei. Noch besser war die Nachricht, dass sich der Profi von Inter Mailand bereits bei seinem Team melden konnte - wohl nur deshalb wurde das zwischenzeitlich unterbrochene Spiel überhaupt weitergespielt.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

"Das Team und die Mitarbeiter haben Krisen-Management bekommen und werden nach dem gestrigen Vorfall weiter füreinander da sein", ließ DBU einen Tag später wissen. Der Verband bedankte sich für all die Nachrichten von Fans, Spieler und sogar der royalen Familie Dänemarks an Eriksen.

"Wir ermutigen alle, weitere Botschaften an den dänischen Verband zu senden - wir werden sicherstellen, dass sie an Christian und seine Familie weiter geleitet werden."

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: