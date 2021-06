Das EM-Spiel gegen Belgien war für die dänische Nationalmannschaft ein doppelt schwerer Gang.

Zum einen ging die Partie mit 1:2 verloren, was das baldige Turnier-Aus bedeuten könnte; zum anderen war es der erste Auftritt nach dem Drama um Christian Eriksen, der gegen Finnland kollabiert war und auf dem Rasen wiederbelebt werden musste.

Nach der Pleite gegen Belgien sorgte aber immerhin eine Nachricht für etwas Heiterkeit. So verriet Martin Braithwaite, dass Eriksen sich im Anschluss an das Spiel bei der Mannschaft gemeldet habe.

"Christian hat uns eine Nachricht in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben", erklärte der 30 Jahre alte Stürmer vom FC Barcelona auf der Pressekonferenz in Kopenhagen. "Ich habe es nur kurz gesehen, als ich in die Kabine kam – er schrieb, dass wir genial waren."

Coach Kasper Hjulmand wiederum hatte zu diesem Zeitpunkt noch nichts mitbekommen.

"Ich war noch nicht in der Kabine und konnte daher noch nicht auf mein Handy schauen", sagte der 49-Jährige ebenfalls auf der Pressekonferenz. Gefreut haben dürfte er sich dennoch, als er von der Nachricht erfuhr.

Alle Beteiligten hatten zuvor eine besondere Geste für Eriksen durchgeführt. Die belgischen Spieler unterbrachen das Spiel nach der 10. Minute, damit die 25.000 Fans in Kopenhagen Standing Ovations für Eriksen geben konnten.

"Ganz Dänemark ist bei dir" war auf einem Spruchband der Zuschauer zu lesen. Die Akteure auf dem Platz verstärkten mit Applaus den besonderen Moment. Angreifer Romelu Lukaku, Vereinskollege von Eriksen, hatte die Aktion bereits angekündigt.

