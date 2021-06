Da pulverisiert Cristiano Ronaldo die nächste Bestmarke - und stellt zudem den Tore-Weltrekord ein: (NEWS: Alles zur EM)

Durch zwei Tore auch im letzten EM-Gruppenspiel gegen Frankreich hat der Fußball-Superstar und Kapitän Portugals mit nunmehr 109 Treffern in 178 Länderspielen die seit 2006 ewig erscheinende Bestmarke von Ali Daei egalisiert.

Der frühere Bundesliga-Profi (FC Bayern, Arminia Bielefeld und Hertha BSC) hatte in 149 Länderspielen genauso oft genetzt.

Zudem war Ronaldo, der nun auf fünf Turniertreffer kommt, zum nunmehr 21. Mal bei einer Welt- oder Europameisterschaft erfolgreich und ist jetzt alleiniger Rekordhalter vor Miroslav Klose, der in beiden Wettbewerben 19mal genetzt hatte. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

In der europäischen Torjägerliste bei Großturnieren folgen mit Gerd Müller (18) und Jürgen Klinsmann (16) gleich zwei weitere Deutsche. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

In der ewigen EM-Torjägerliste baute CRZ seine Führung ebenso aus, wo er nun auf 14 Tore kommt. Zweiter ist weiterhin Frankreichs Ikone Michel Platini (9), der sämtliche Tore bei der Heim-EM 1984 erzielt hatte.

Rekordjagd geht weiter: Ronaldo erreicht neue Sphären

Ronaldo: Rekorde ohne Ende

Ronaldo verwandelte gegen Frankreich gleich zwei Foulelfmeter (31. und 60. Minute) zum zwischenzeitlichen 1:0 und 2:2 - ausschließlich bei einer EM erzielte der 36-Jährige damit seine Treffer 13 und 14. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Erst am Samstag im zweiten EM-Gruppenspiel bei der 2:4-Niederlage gegen Deutschland hatte Ronaldo zum wiederholten Mal Geschichte geschrieben: Der Goalgetter von Juventus Turin, unlängst zum ersten Spieler in der EM-Geschichte aufgestiegen, der nunmehr an insgesamt fünf Turnieren teilnahm (2004, 2008, 2012, 2016 und 2020), schraubte hier bereits seine Bilanz als alleiniger EM-Rekordtorschütze auf 12 Treffer, die er nun abermals toppte.

Nebenbei überwand der fünfmalige Weltfußballer noch seinen Fluch in den Duellen mit dem DFB-Team, gegen das er zuvor im Abschluss stets leer ausgegangen war.

Meiste Tore für die Nationalmannschaft im Überblick:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) 109/178*

3. Mokhtar Dahari (Malaysia) 89/142

4. Ferenc Puskas (Ungarn) 84/85

5. Godfrey Chitalu (Zambia) 79/111

6. Hussein Saeed (Irak) 78/137

7. Pele (Brasilien) 77/92

8. Ali Mabkhout (Vereinigte Arabische Emirate) 76/92*

9. Kunishige Kamamoto (Japan) 75/76

9. Bashar Abdullah (Kuwait) 75/134

11. Sunil Chhetri (Indien) 74/118*

12. Lionel Messi (Argentinien) 73/147*

...

14. Miroslav Klose (Deutschland) 71/137

...

18. Robert Lewandowski (Polen) 69/122*

*Spieler noch aktiv

