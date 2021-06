Gareth Bale will bei der Fußball-EM mit Wales auch Dänemark überraschend. "Wir sind immer der Underdog. Aber das kennen wir schon", sagte der Rechtsaußen von Tottenham Hotspur vor dem Achtelfinale am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Amsterdam. "Wir sind bereit. Wir sind alle gut drauf, jeder gibt 100 Prozent."

Es sei der Anspruch der Waliser, sich "bei großen Turnieren mit großen Gegnern zu messen", betonte der 31-Jährige. "Uns erwartet eine weitere große Herausforderung. Dänemark ist eine starke Mannschaft mit einigen hervorragenden Spielern. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht." 2016 hatten es die Waliser bis ins Halbfinale geschafft, sie scheiterten erst am späteren Europameister Portugal.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, Bale werde seine Nationalmannschaftskarriere nach der EM beenden. "Ich hoffe, wir werden noch mindestens ein Spiel mehr haben", sagte er am Freitag ausweichend.

Teammanager Rob Page kann bis auf den gesperrten Ethan Ampadu alle Spieler einsetzen: "Wir wollen es zu Ende bringen. Das ist das größte Match meiner Trainer-Karriere", sagte er.