8,19 Millionen Zuschauer sehen den Sieg der Italiener

SID Lesedauer: 2 Minuten

Den zweiten 3:0-Erfolg der italienischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde haben 8,19 Millionen Zuschauer live in der ARD verfolgt. Der Marktanteil beim Sieg der Azzurri am Mittwochabend in Rom gegen die Schweiz lag bei guten 33,6 Prozent.