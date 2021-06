Englands Einzug ins Achtelfinale bei der Fußball-EM verfolgten im Schnitt 8,82 Millionen Zuschauer in der ARD-Liveübertragung. Der Marktanteil belief sich auf 32,6 Prozent. Mit dem 1:0 über Tschechien sicherten sich die "Three Lions" auch den Gruppensieg. Quote und Marktanteil bewegten sich auf dem gleichen Niveau wie die Partie am Abend zuvor, das 4:1 der Dänen über Russland.

Die Zusammenfassung der Partie Kroatien-Schottland (3:1) sahen im Anschluss 5,05 Millionen Zuschauer. Live war die Begegnung in Deutschland nur beim Streamingdienst MagentaTV zu sehen. Über Abrufzahlen unter seinen vier Millionen Kunden macht der Sender keine Angaben.