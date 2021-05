Das Fußball-Mutterland England setzt auf der Jagd nach seinem ersten EM-Titel auf zwei Profis von Borussia Dortmund. Trainer Gareth Southgate berief am Dienstag Jadon Sancho und den erst 17-jährigen Jude Bellingham in seinen vorläufigen 33-köpfigen Kader für die Endrunde (11. Juni bis 11. Juli). Angeführt wird das Aufgebot von Tottenhams Harry Kane.

Den größten Block stellt der englische Vizemeister Manchester United mit fünf Spielern. Jürgen Klopps FC Liverpool stellt mit Jordan Henderson und dem zuletzt nicht mehr berücksichtigten Trent Alexander-Arnold zwei Profis. Von Thomas Tuchels FC Chelsea sind mit Ben Chilwell, Mason Mount und Reece James drei Spieler dabei. Mit Ben Godfrey und Ben White gehören zwei Neulinge dem Aufgebot an.

England startet am 13. Juni gegen Vize-Weltmeister Kroatien in die paneuropäische EM. Weitere Gegner sind Schottland (18. Juni) und Tschechien (22. Juni). Die Vorrundenpartien bestreiten die Three Lions im Wembleystadion in London, dort sind unter anderem auch noch die Halbfinals und das Finale angesetzt. Der endgültige 23er-Kader muss der UEFA bis zum 1. Juni gemeldet werden. - Der englische EM-Kader im Überblick:

Tor: Jordan Pickford (FC Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Abwehr: Luke Shaw, Harry Maguire (beide Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (beide FC Chelsea), John Stones, Kyle Walker (beide Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Ben Godfrey (FC Everton), Ben White (Brighton & Hove Albion)

Mittelfeld: Declan Rice, Jesse Lingard (beide West Ham United), Jordan Henderson (FC Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds United), Mason Mount (FC Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), James Ward-Prowse (FC Southampton)

Angriff: Phil Foden, Raheem Sterling (beide Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford, Mason Greenwood (beide Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)