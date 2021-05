Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der EM-Endrunde ohne Marc-André ter Stegen auskommen müssen.

Der Keeper des FC Barcelona leidet an Beschwerden in der Patellasehne des rechten Knies.

"Ich habe zusammen mit der medizinischen Abteilung des Klubs entschieden, einen lokalen ergänzenden Eingriff am Knie vornehmen zu lassen. Ich bin sehr traurig, dass ich die EURO 2020 verpassen werde", schrieb ter Stegen auf Instagram.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren werde er wieder die Spiele vor dem TV als Fan verfolgen. "Ich hoffe, wir werden die EM gewinnen", schrieb der 29-Jährige weiter.

Eingriff bei ter Stegen in Malmö

Der Eingriff an der Patellasehne wird am Donnerstag in Malmö vorgenommen.

Bundestrainer Joachim Löw ist bereits informiert. "Wir waren mit Marc im Austausch. Er weiß, dass wir ihn als Weltklasse-Torhüter unglaublich schätzen", sagte Löw.

Manuel Neuer sei für die EM die Nummer eins, "aber gerade die Spieler auf diesem höchsten Niveau müssen und wollen sich immer mit den Besten messen, im Spiel genauso wie im Training". Das Wichtigste sei nun, "dass Marc nun wieder beschwerdefrei wird".

Am Mittwoch wird Löw den Kader für die EM verkünden.

Ter Stegen wäre bei EM die Nummer 2 gewesen

Für die Zeit nach der Endrunde hatte sich ter Stegen vorgenommen, die Nummer 1 in der Nationalmannschaft zu werden.

"Natürlich denke ich schon darüber nach, was danach passiert. Jeder rechnet sich Chancen aus, dass die Karten neu gemischt werden", sagte er vor wenigen Tagen zu SPORT1.

Ter Stegen war im vergangenen August, kurz nach dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen die Bayern München, schon einmal an der Patellasehne im rechten Knie operiert worden. Erst am 7. November bestritt er sein erstes Saisonspiel.

Neben Neuer könnten somit Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt und Bernd Leno vom FC Arsenal mit zur EM fahren. Leno hatte ebenfalls bei SPORT1 Ansprüche auf ein EM-Ticket angemeldet.

"Ich habe in der Premier League und in der Europa League eine gute Saison gespielt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es klappen kann. Und völlig klar: Ich brenne darauf, dabei zu sein", sagte er.