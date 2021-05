Das ZDF wird die Berichterstattung rund um die Fußball-EM im Sommer zentral aus Mainz steuern. Das betrifft sowohl die Studiopräsentation als auch Regie, Technik und Postproduktion, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Sonntag mit. In welchem Umfang Reporter bei den elf Arenen in Europa vor Ort sein werden, entscheidet das ZDF je nach Entwicklung der Pandemie.

"Diese EM steht ganz im Zeichen der Pandemie. Unsere redaktionellen Planungen und Konzepte haben wir entsprechend flexibel angelegt, sodass wir sie ständig an die aktuellen Entwicklungen anpassen können ? dabei hat immer die Gesundheit der beteiligten Kolleginnen und Kollegen oberste Priorität", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Das ZDF überträgt 13 Spiele der Vorrunde ? darunter zwei Partien der deutschen Mannschaft in der Gruppe F gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni) und Ungarn (23. Juni). Auch das EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion (11. Juli) ist live im Zweiten zu sehen.

Ex-Profi Per Mertesacker und Christoph Kramer, Weltmeister von 2014, fungieren als Experten. Als neue Co-Kommentatoren sind Ariane Hingst und Hanno Balitsch im Team.