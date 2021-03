Am Mittwoch hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Durchführung von Geisterspielen bei der Europameisterschaft im Sommer kategorisch ausgeschlossen.

Eine Hiobsbotschaft für den Austragungsort München, in dem vier Spiele des paneuropäischen Turniers stattfinden sollten - und in dem aber seit über einem Jahr keine Zuschauer mehr zu den Partien zugelassen sind. Die Ankündigung der UEFA hatte in München großen Protest hervorgerufen, unter anderem Oberbürgermeister Dieter Reiter zeigte sich von Ceferins Aussagen schwer irritiert.

Anzeige

Nun hat die UEFA ihre drastischen Aussagen aber auch schon wieder relativiert, das EM-Aus für München ist wohl vorerst abgewendet. Nach aktuellem Stand sei "keine Stadt kategorisch und automatisch" ausgeschlossen, wenn sie einen erhofften Fanbesuch nicht garantieren könne. So heißt es in einem Statement des europäischen Verbandes gegenüber dem Kicker.

Aber: Man wolle entscheiden, ob es nicht womöglich "sinnvoller" wäre, die Spielorte zu verlegen, wenn keine Fans zugelassen werden sollten. Eine endgültige Entscheidung wird wohl frühestens beim UEFA-Kongress am 20. April fallen.

Nach SID-Informationen müssen sich die zwölf Ausrichterstädte bis zum 7. April bei der UEFA hinsichtlich der Zuschauerfrage erklären.