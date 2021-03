Die anstehende EM sorgt bei den Fußball-Fans in Deutschland für gemischte Gefühle.

Die UEFA plant, das Turnier trotz der Corona-Pandemie weiterhin wie geplant in zwölf Ländern stattfinden zu lassen. Zudem fordert Präsident Aleksander Ceferin von den Teilnehmerstädten (darunter auch München), dass Fans bei den Spielen zugelassen werden.

Der Austragung des Turniers stehen die deutschen Fußballfans kritisch gegenüber. In einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer erklärten 59,1 Prozent der Befragten, dass sie es nicht richtig finden, weiterhin an der Ausrichtung der EM in diesem Jahr festzuhalten.

Fans lehnen Ceferins Zuschauer-Pläne ab

Auch die Forderung Ceferins, die Spiele nicht ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, stößt bei den Fans auf Ablehnung: Nicht weniger als 83,5 Prozent der Befragten sind anderer Meinung. Immerhin 57,3 Prozent der Anhänger sind für eine erneute Verschiebung der EM, sollte die UEFA an ihren Zuschauerplänen festhalten.

Was die grundsätzliche Zuschauerzulassung bei der EM angeht, ist die Meinung gespalten. 46,3 Prozent lehnen diese ab, 37,4 Prozent befürworten Zuschauer mit entsprechenden Hygienekonzepten. 8,5 Prozent sind dafür, dass geimpfte Personen ohne weitere Einschränkungen zugelassen werden sollten, 7,9 Prozent sind für eine generelle Zulassung von Fans ohne Einschränkungen.

Von dem Modus der paneuropäischen EM, also einer Europameisterschaft in vielen Ländern halten die Fans derweil generell nicht viel: Satte 94,7 Prozent sind für ein Turnier in ein oder zwei Ländern.

Falls die EM 2021 nur in einem Land ausgetragen wird, sprechen sich 74,4 Prozent der Fans für Deutschland aus.

Das Bundesliga-Barometer von Prof. Dr. Alfons Madeja in Nürnberg gehört zu den ältesten und zuverlässigsten Umfrage-Initiativen im Sport. Weitere Informationen sind über diesen Link erhältlich: https://bundesligabarometer.de/registrieren