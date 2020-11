Löw verzichtet auf konkrete Zielsetzungen für die EM © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

SID Lesedauer: 2 Minuten

Bundestrainer Joachim Löw hält nichts davon, jetzt schon konkrete Ziele für die ins kommende Jahr verschobene Fußball-EM auszurufen. "Wir gehen immer zu einem Turnier und wollen das Maximum erreichen. Konkret über Zielsetzungen zu sprechen, ist für mich derzeit aber kein Thema", sagte Löw vor dem "Endspiel" um den Gruppensieg in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Sevilla gegen Spanien.