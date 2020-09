Die Europameisterschaft 2024 wird in Hamburg ausgelost.

Wie der europäische Fußball-Verband UEFA am Freitag bekannt gab, wird der "Final Draw" im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie der Hansestadt stattfinden. Dabei werden die sechs Vierer-Gruppen festgelegt, in denen die 24 Teams in das Turnier starten sollen.

Ausgetragen wird die Euro 2024 in Deutschland. Für das Turnier habe man sich vorgenommen, "Grenzen zu überschreiten und Brücken zu bauen", sagte Philipp Lahm, Geschäftsführer der DFB EURO GmbH. Der Ex Nationalspieler ergänzte: "Dass der Final Draw an einem Ort der Hochkultur stattfindet, ist aus diesem Geist geboren: Fußball ist in allen Teilen der Gesellschaft zu Hause. Deutschland erlebt eine EURO für alle."

Curtius: "Herausragendes Ereignis"

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagte: "Gemeinsam mit unseren Partnern in der Stadt Hamburg werden wir diesem herausragenden Ereignis und vielen internationalen Gästen eine exzellente Bühne bereiten. Auf dem Weg zur UEFA EURO 2024 in Deutschland wollen wir von Deutschland und Hamburg ein Signal aussenden, das auf ganz Europa ausstrahlt."

Die Elbphilharmonie ist seit der Fertigstellung im November 2016 ein Wahrzeichen Hamburgs. Die EM in Deutschland wird im Juni und Juli des Jahres 2024 ausgetragen. Spielorte sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, und Stuttgart.