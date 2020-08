Die vorläufige Festnahme auf der griechischen Urlaubsinsel Mykonos hat für den englischen Nationalspieler Harry Maguire sportlich zunächst keine Folgen.

Der Kapitän von Manchester United wurde am Dienstag ebenso wie der Dortmunder Jadon Sancho in das Aufgebot der Three Lions für die Nations-League-Duelle in Island und Dänemark Anfang September berufen.

Maguire auf Mykonos von Polizei festgenommen

Vergangenen Donnerstag hatten Beamte Maguire auf der Urlaubsinsel Mykonos wegen eines angeblichen Angriffs auf einen Polizisten festgenommen.

Auf Bildern war zwei Tage später zu sehen, wie der 27-Jährige das Gericht der Nachbarinsel Syros in Begleitung seines Anwaltteams verließ.

Mittlerweile ist Maguire wieder in England, die Verhandlung vor Gericht findet in seiner Abwesenheit statt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Englands Teammanager Gareth Southgate hatte in der Vergangenheit bei einem Fehlverhalten seiner Stars schon hart durchgegriffen und unter anderem Raheem Sterling von Manchester City nicht berücksichtigt.