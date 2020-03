Am kommenden Dienstag wird möglicherweise über die Austragung der Fußball-EM 2020 entschieden. Die UEFA teilte am Donnerstag mit, an diesem Tag eine Krisensitzung zu dem Thema abzuhalten.

Demnach hat der europäische Fußballverband Vertreter ihrer 55 Mitgliedsverbände sowie die Vorstände des Europäischen Klubverbands und der Europäischen Ligen und einen Vertreter der FIFPro zu einer Videokonferenz am 17. März eingeladen.

Dabei soll diskutiert werden, wie der europäische Fußball weiter mit dem Coronavirus umgeht. Das beinhaltet alle nationalen und europäischen Wettbewerbe, darunter auch die UEFA Euro 2020.

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

Wie der Verband weiter mit der Europa League und der Champions League vorgeht, wurde in dem Statement nicht erwähnt.

Europa-League-Spiele finden statt

Allerdings sollen die heutigen Spiele in der Europa League wie geplant über die Bühne gehen. "Für jetzt können wir bestätigen, dass die heutigen Spiele stattfinden", teilte die UEFA SPORT1 mit.

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel wird demnach ebenso ausgetragen wie das Gastspiel von Bayer Leverkusen bei den Glasgow Rangers.

Auch die Eintracht bestätigte, dass nach aktuellem Stand das Geisterspiel wie geplant stattfindet.

Am Mittag hatte La Liga bereits vorerst alle Spiele abgesagt, nachdem ein Corona-Fall bei Real Madrid bekannt wurde.