Michael O'Neill wird seinen Posten als Teammanager der nordirischen Nationalmannschaft nach dem Ende der laufenden EM-Qualifikation räumen.

Der 50-Jährige, der mit seiner Mannschaft in der deutschen Qualifikations-Gruppe C um ein Ticket für die Euro 2020 kämpft, wurde am Freitag als neue Coach des englischen Zweitligisten Stoke City vorgestellt. Dort unterschrieb O'Neill einen Vertrag bis Sommer 2023.

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In den verbleibenden Spielen in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande (16. November) und in Frankfurt gegen Deutschland (19. November) sowie möglichen Playoff-Partien wird O'Neill die Nordiren aber noch betreuen. Der Teammanager hatte die Nationalmannschaft 2011 übernommen, bei der EM 2016 in Frankreich erreichte Nordirland das Achtelfinale.