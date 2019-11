Bayern Münchens Thiago und Borussia Dortmunds Paco Alcácer stehen erneut im Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft. Cheftrainer Roberto Moreno berief die Bundesliga-Legionäre in sein Team für die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta am 15. November und Rumänien drei Tage später. Moreno gab seinen Kader im Prado-Museum in Madrid bekannt, das in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiert.

Erstmals nominiert wurde Dani Olmo von Dinamo Zagreb. Der Offensivspieler hatte im Sommer im Final der U21-EM gegen Deutschland (2:1) den Treffer zum 2:0 erzielt.

Thiago und Alcácer waren erst im September nach fast einjähriger Abstinenz ins Nationalteam zurückgekehrt. Spanien hat das Ticket für die EM bereits sicher.