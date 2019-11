Der Schalker Bundesliga-Profi Alessandro Schöpf steht der österreichischen Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen gegen Nordmazedonien am 16. November in Wien sowie für die Partie in Lettland am 19. November verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Der 25-Jährige hatte am Samstag im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten.

Anzeige

Für Schöpf wird Reinhold Ranftl vom Linzer ASK von Nationalcoach Franco Foda erstmals in die Auswahl berufen. Die rot-weiß-rote Auswahl traf sich am Montag in Bad Tatzmannsdorf zur Länderspiel-Vorbereitung.