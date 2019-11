Dedryck Boyata ist im EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Russland ein kurioser Trikot-Fauxpas unterlaufen.

Der Abwehrspieler von Hertha BSC startete in die zweite Hälfte der Partie mit einem falschen Trikot - nämlich seines Mitspielers Michy Batsuhayi. Während auf seiner Hose seine Nummer Vier zu sehen war, stand auf dem Rücken des 28-Jährigen die 23 und der Name von Chelseas Batshuayi. Der Stürmer wurde sogar in der 77. Minute selbst eingewechselt.

Erst nach zwölf Minuten in Halbzeit zwei wurde der Fehler bemerkt und Boyata besorgte sich ein neues Trikot. Der Belgier hatte wohl sein Leibchen in der Halbzeitpause gewechselt und anschließen zum falschen Trikot gegriffen.

Belgien konnte das Spiel am Ende deutlich mit 4:1 gewinnen und sicherte sich den Gruppensieg.