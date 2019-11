Das EM-Fieber steigt. Mit dem paneuropäischen Turnier 2020 geht die UEFA neue Wege.

Erstmals findet die Fußball-Europameisterschaft in insgesamt 24 europäischen Ländern statt. Auch Deutschland zählt zu den Gastgeberländern, in München werden am 16., 20. und 24. Juni alle drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft und ein Viertelfinale (3. Juli) ausgetragen.

Am Samstagabend wurden die Gruppen ausgelost.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der EM 2020 auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal. Der dritte Gegner in der Hammergruppe F steht erst nach den Play-offs der Nations League Ende März fest. Ungarn, Island, Bulgarien, Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder der Kosovo kommen in Frage.

SPORT1 fasst die Stimmen (ARD) zusammen:

Fritz Keller (DFB Präsident): "Mit diesem Los kann man sofort Fußball-Fieber in Deutschland entfachen. Das ist ein Hammerlos. Angst habe ich keine."

Joachim Löw (Bundestrainer): "Von solchen Spielen lebt der Fußball. Man muss ans absolute Limit gehen, um weiterzukommen. Es ist eine hohe Herausforderung für unsere junge Mannschaft, die sich im Umbruch befindet. Es ist natürlich eine Hammergruppe. Das sind richtige Fußballfeste. Wahrscheinlich die stärkste Gruppe. Das lässt einiges erwarten." Mit einem Lachen: "Das hat man davon, wenn man die Gruppe gewinnt."

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Wir gehen sicherlich nicht als Favorit in Gruppe."

Die Ikone von Manchester United, Rio Ferdinand zeigt sich überrascht