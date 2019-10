Showdown in Frankreich!

In der Gruppe H kommt es zum wohl vorentscheidenden Spiel um den Gruppensieg. Frankreich empfängt im Stade de France die Türkei. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Frankreich - Türkei, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Allein die Gruppensituation sorgt schon für eine gewisse Brisanz in dem Duell. Beide Teams können das EM-Ticket schon fix machen. Aber im Kampf um den Gruppensieg marschieren Les Bleus und Ay-Yildizlilar (die Halbmond-Sterne) im Gleichschritt vorneweg. Allerdings haben die Türken durch den überraschenden 2:0-Heimerfolg im Hinspiel im direkten Vergleich die Nase vorne. (SERVICE: Die Gruppen der EM-Qualifikation)

Genau diesen direkten Vergleich will man in der Grande Nation im eigenen Stadion wettmachen. Dass das kein Selbstläufer wird, dessen ist man sich aber bewusst. "Wir werden einen Gegner haben, der auch gewinnen will", sagte Frankreichs Torhüter Steve Mandana direkt nach dem Sieg auf Island und wies bereits auf den vielleicht fehlenden Heimvorteil hin. "Es wird ein kompliziertes Spiel in einem Stadion, das zwischen Frankreich und den Türken aufgeteilt sein wird."

Dazu muss Frankreichs Trainer Didier Deschamps weiter auf Kylian Mbappé verzichten. Der Superstar von Paris Saint-Germain muss immer noch wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Gladbachs Alassane Plea wurde für ihn in den Kader berufen.

Auch die Türkei muss auf einen prominenten Namen verzichten. Mannschaftskapitän Emre Belözoglu von Fenerbahce Istanbul fehlt wegen eines Rippenbruchs. Dazu schwebt immer noch das Damoklesschwert einer möglichen Strafe über dem Team von Senol Günes. Die UEFA untersucht eine Aktion türkischer Spieler nach Abpfiff auf eine verbotene politische Äußerung.

England nach Ausrutscher gefordert

Die Three Lions mussten sich im Spitzenspiel der Gruppe A in Prag Tschechien mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Damit vergab England seinen ersten Matchball auf die vorzeitige Qualifikation für die Endrunde.

Daher will man nun im Betriebsausflug nach Bulgarien einen großen Schritt Richtung Qualifikation machen. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Bulgarien - England, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker). Allerdings könnten die bulgarischen Fans diesem Vorhaben einen Strick durch die Rechnung machen.

Zumindest hatte Englands Stürmer Tammy Abraham Aussagen von Harry Kane, im Falle von rassistischen Äußerungen von der Tribüne das Feld geschlossen als Mannschaft zu verlassen, nochmal bestätigt. "Harry Kane hat gesagt, wenn wir unglücklich sind, wenn ein Spieler unglücklich ist, dann verlassen wir alle gemeinsam das Spielfeld." Im Hinspiel waren die Fans aus Bulgarien mehrfach mit rassistischen Äußerungen aufgefallen.

Auch eine eventuelle Niederlage am Grünen Tisch würde man dafür in Kauf nehmen. "Wenn so etwas passiert und wir uns entscheiden, vom Platz zu gehen, dann ist es schon etwas Ernstes", sagte der 22-Jährige. "Wir lassen den Fußballverband oder wen auch immer entscheiden, was dann passiert, das Ergebnis, oder was mit den Punkten ist. Hier geht es nur darum, als Team zusammenzustehen. Wir wollen, dass die Welt sieht, dass wir solche Beleidigungen nicht dulden."

Three Lions-Coach Gareth Southgate relativierte aber in der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel die Aussagen. "Es gibt UEFA-Vorgaben in solchen Fällen und an diese glauben wir. Alles andere ist hypothetisch, da wir die Situation, in der wir uns als Team oder ich als Manager befinden werden, nicht kennen."

In der Tabelle würde ein eventueller Punktverlust in Bulgarien zwar Auswirkungen haben, aber England hätte die Qualifikation immer noch in der eigenen Hand.

Der Kosovo kann mit einem Sieg gegen Montenegro (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Kosovo - Montenegro, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) nochmal Druck auf die Führenden aus England und Tschechien ausüben.

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App