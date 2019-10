Zweiter Matchball für Spanien!

In Norwegen kam die spanische Nationalmannschaft nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damit hatte das Spiel für Sergio Ramos, der mit 168 Einsätzen für die Iberer zum alleinigen Rekordnationalspieler aufstieg, einen faden Beigeschmack. In Schweden will man die Feierlichkeiten nun nachholen. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Schweden - Spanien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Chance ist groß, dass die Qualifikation Spaniens nur aufgeschoben und nicht aufgehoben ist. Aktuell führt man die Tabelle fünf Punkte vor Schweden an, die drittplatzierten Rumänen sind schon neun Punkte dahinter - bei nur noch drei Spielen insgesamt. (SERVICE: Die Gruppen der EM-Qualifikation)

Selbst, wenn Spanien in Schweden verlieren sollte, würde man sich qualifizieren, sollte Rumänien sein Heimspiel gegen Norwegen nicht gewinnen. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Rumänien - Norwegen, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Schweiz zittert vor dem Quali-Aus

Die Schweiz hat sich ihre gute Ausgangsposition mit der 0:1-Niederlage in Dänemark komplett zunichte gemacht. Nun hat man es nicht mehr in der eigenen Hand und muss auf einen Ausrutscher der Nordeuropäer und Iren hoffen. Aktuell liegen die Eidgenossen vier Punkte hinter den beiden Konkurrenten. Dazu hat man den direkten Vergleich gegen Dänemark schon verloren.

Hoffnung macht lediglich, dass nun das direkte Duell gegen Irland ansteht. (EM-Qualifikation, 8.Spieltag: Schweiz - Irland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) Alles andere als ein Sieg ist in diesem Match keine Option für die Schweiz, um wenigstens auf einen Punkt an das Team von der Insel heranzurücken und die Hoffnung so am Leben zu halten.

Italien mit Schaulaufen

Nach der verpassten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 ist die aktuelle EM-Qualifikation ein reinstes Labsal für die geschundene italienische Fußball-Seele. Bereits drei Spieltage vor Schluss hat sich die Squadra Azzurra das EM-Ticket und ziemlich sicher auch den Gruppensieg gesichert.

Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang zwei, den Finnland belegt. Dieser soll nun gegen Liechtenstein endgültig eingetütet werden. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Liechtenstein - Italien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Im Kampf um Platz zwei gibt es einen spannenden Dreikampf. Im Duell mit Armenien (aktuell auf Rang drei) könnte Finnland mit einem Sieg einen Verfolger abschütteln. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Armenien - Finnland, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Dann wäre es wahrscheinlich nur noch ein Zweikampf mit Bosnien und Herzegowina um das zweite EM-Ticket in Gruppe J. Dafür muss das Team vom Balkan allerdings seine Hausaufgaben in Griechenland erfolgreich erledigen. (EM-Qualifikation, 8.Spieltag: Griechenland - Bosnien und Herzegowina, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App