Verlieren verboten in der Gruppe C!

Die Niederlande marschieren im Gleichschritt mit Deutschland an der Tabellenspitze. Da Oranje jedoch im direkten Vergelich die Nase vorne hat, stehen sie am Sonnenplatz. Direkt hinter den beiden Top-Nationen hat sich Nordirland festgebissen. Mit ebenfalls zwölf Punkten, aber bereits sechs Spielen, wartet das Team von der Insel auf einen Ausrutscher des Duos. (SERVICE: Die Gruppen der EM-Qualifikation)

Daher darf sich die Niederlande im Aufeinandertreffen mit den vermeintlich schwachen Teams der Gruppe keine Blöße geben - das gilt auch für die Partie in Weißrussland. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Weißrussland - Niederlande, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Allerdings muss Nordirland an diesem Spieltag zuschauen, wie sich die Kontrahenten Niederlande und Deutschland schlagen. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Estland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Kroatien kurz vor EM-Ticket

Entspannter gestaltet sich die Situation da für Kroatien. Das Team vom Balkan liegt in Gruppe E klar auf EM-Kurs. Mit einem Sieg in Wales wäre die Qualifikation in trockenen Tüchern. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Wales - Kroatien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Bei einem Remis oder Niederlage müsste man schauen, was Ungarn gegen Aserbaidschan abgeliefert hat. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Ungarn - Aserbaidschan, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Belgien als erstes Team qualifiziert

Für Belgien sind die restlichen Auftritte schon Bewerbungsmöglichkeiten für den EM-Kader. Der EM-Viertelfinalist von 2016 ist als erstes Team bereits für die Endrunde qualifiziert. Allerdings möchte man auch in Kasachstan seine weiße Weste behalten und den achten Sieg im achten Spiel feiern. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Kasachstan - Belgien, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Um den zweiten Qualifikationsplatz in Gruppe I kämpfen Russland und Zypern im direkten Duell. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Zypern - Russland, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Allerdings hat Russland alle Trümpfe in der Hand. Bei acht Punkten Vorsprung reicht bereits ein Remis gegen Zypern, um sich vorzeitig zu qualifizieren.

So können Sie die EM-Qualifikation LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App