Die Niederlande haben im Fernduell mit der deutschen Nationalmannschaft um den Gruppensieg in der EM-Qualifikation vorgelegt. (EM-Qualifikation: Estland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das Team von Bondscoach Ronald Koeman gewann sein Spiel in Minsk gegen Weißrussland mit 2:1 (2:0) und behauptete mit 15 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe C. Oranje hat den direkten Vergleich mit der DFB-Auswahl gewonnen (2:3, 4:2).

Anzeige

Wijnaldum erzielt Doppelpack gegen Weißrussland

Georginio Wijnaldum vom Champions-League-Sieger FC Liverpool erzielte beide Tore (32. und 41.) für die Niederländer, die zum Abschluss der Qualirunde am 16. November noch beim Tabellendritten Nordirland (12 Punkte) und drei Tage später gegen den Fußball-Zwerg Estland antreten müssen. Stanislaw Dragun verkürzte für den Weltranglisten-82. (54.) (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse).

Oranje begann zwar mit viel Ballbesitz, aber ohne klare Torchancen. Beinahe wäre die Elftal sogar in Rückstand geraten, als Denis Laptew nach einem Lapsus von Verteidiger Virgil van Dijk am Fünfmeterraum zum Schuss kam, aber das Ziel verfehlte (26.). Wijnaldum erlöste die Niederländer mit seinem Kopfballtor nur sechs Minuten später.

Jetzt Trikots von Kroatien, Belgien und Co. bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Mit einem Distanzschuss sorgte der Mittelfeldspieler noch vor der Pause für eine beruhigende Führung. Doch nach dem Anschlusstreffer wurden die Gastgeber mutiger und hatten sogar Chancen zum Ausgleich.

Sbornaja löst EM-Ticket

Die russische Nationalmannschaft hat sich in der Qualifikations-Gruppe I das zweite Ticket für die paneuropäische EM-Endrunde 2020 (12. Juni bis 12. Juli) gesichert.

Der WM-Gastgeber von 2018 gewann in Nikosia das Verfolgerduell gegen Zypern 5:0 (2:0) und ist damit nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen.

Denis Tscherischew (9./90.+2), Magomed Osdojew (23.), Artjom Dsjuba (79.) und Alexander Golowin (89.) sorgten für den Erfolg der Russen. Zypern musste nach einer Roten Karte gegen Konstantinos Laifis ab der 28. Minute in Unterzahl agieren. (SERVICE: Tabellen aller EM-Quali-Gruppen)

EM-Teilnehmer Belgien setzt Siegeszug fort

Zuvor hatte der WM-Dritte Belgien seinen Siegeszug fortgesetzt. Das Team von Trainer Roberto Martinez gewann 2:0 (1:0) in Kasachstan und feierte seinen achten Sieg im achten Spiel. Die Roten Teufel hatten sich bereits am vergangenen Donnerstag als erstes Team durch ein 9:0 gegen den Fußball-Zwerg San Marino für die EURO im kommenden Sommer qualifiziert.

Der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi (21.) und Thomas Meunier (53.) erzielten die Treffer für Belgien, das zum Qualifikationsabschluss im November noch zum Spitzenspiel beim Verfolger Russland und gegen Zypern antreten muss. Zudem gewann Schottland, dass sich noch über die Play-offs qualifizieren kann, gegen San Marino 6:0 (3:0).