Ein Abend zum Vergessen für DFB-Star Emre Can!

Der deutsche Nationalspieler flog im EM-Qualifikationsspiel in Estland bereits nach 14 Minuten vom Platz.

Doch was war passiert?

Can will retten und sieht Rot

Mannschaftskollege Niklas Süle spielte am eigenen Strafraum unter Druck einen unsauberen Querpass auf Can, der Verteidiger von Juventus kam nicht richtig ran - dafür jedoch der Este Frank Liivak.

Beim Versuch, per Grätsche zu retten, brachte Can den estnischen Offensivspieler an der Strafraumkante zu Fall. Zwar berührte der 25-jährige Deutsche auch hauchzart den Ball, fällte dabei jedoch seinen Gegenspieler mit beiden gestreckten Beinen.

Zudem wäre Liivak frei vor Nationaltorwart Manuel Neuer gestanden, sodass dem bulgarischen Schiedsrichter Georgi Kabakov nichts anderes übrig blieb, als die Rote Karte zu zücken.

DFB-Star schreibt unfreiwillig Geschichte

Zum Glück für das deutsche Nationalteam blieb der fällige Freistoß trotz aussichtsreicher Position ungefährlich. (EM-Qualifikation: Estland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

Für Can war es die erste Rote Karte in seiner Profi-Karriere, die auch noch in die Geschichtsbücher eingehen wird.

Denn nie zuvor hatte ein DFB-Profi in der deutschen Länderspielhistorie früher Rot gesehen als der 25-Jährige (14.). Bisheriger "Rekordhalter" war Robert Huth, der am 4. Juni 2005 beim 4:1 in Nordirland in der 15. Minute vom Platz geflogen war.