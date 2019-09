Martin Hinteregger hat während der Länderspielpause für Ärger gesorgt.

Wie der österreichische Verband am Mittwoch mitteilte, sei der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt am Samstag zu spät ins Teamhotel zurückgekehrt und habe damit gegen interne Regeln verstoßen.

"Aufgrund der Wichtigkeit des Spiels gegen Polen (am Montag, Anm. d. Red.) haben wir den Fokus voll auf das Sportliche gelegt und das Thema bewusst intern abgehandelt. Martin hat sein Fehlverhalten eingesehen und sich entschuldigt", erklärte Teamchef Franco Foda.

Hinteregger entschuldigt sich

Hinteregger meinte: "Ich habe am Samstag meinen Geburtstag gefeiert und hier eine Grenze überschritten. Ich habe mich beim Trainer, bei der Mannschaft und dem Betreuerteam für mein Verhalten entschuldigt."

Der Abwehrspieler hatte gegen Polen (0:0) nur auf der Bank gesessen. Ob dies eine Disziplinarmaßnahme war oder an muskulären Problemen an der Wade lag, die ihn zwei Tage am Mannschaftstraining hinderten, gab der ÖFB nicht bekannt.

Wiedersehen mit Augsburg droht auszufallen

Wie die Kleine Zeitung in Österreich berichtet, verpasste der 27-Jährige den für 21.30 Uhr angesetzten Zapfenstreich um zehn Stunden. Laut Salzburger Nachrichten soll Hinteregger im Skiort Flachau gefeiert haben und deswegen aus der Startelf geflogen sein.

Hinteregger war im August nach wochenlangem Tauziehen vom FC Augsburg nach Frankfurt gewechselt, wohin er schon in der Rückrunde ausgeliehen war. Beim FCA hatte er zuvor für Negativschlagzeilen gesorgt, im Trainingslager war er nach einem Mannschaftsabend betrunken auf einem Marktplatz zu sehen. Aufgrund der Wadenprobleme droht Hinteregger auch das Wiedersehen mit dem FCA am Samstag zu verpassen.