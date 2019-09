Holland hat nach dem Coup von Hamburg auch seine Pflichtaufgabe gelöst und hält den Druck auf Deutschland in der EM-Qualifikation hoch.

Die vollkommen überlegenen Niederländer gewannen in Tallinn gegen den Außenseiter Estland völlig verdient und äußerst dominant mit 4:0 (1:0). Ryan Babel (17./48.) erzielte die ersten beiden Tore, zudem trafen Memphis Depay (76.) und Georginio Wijnaldum (87.).

Mit neun Punkten aus vier Spielen untermauert die Elftal in der Gruppe C im Dreikampf mit Deutschland und Nordirland ihren Anspruch auf eines von zwei EM-Tickets.

Am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman die DFB-Auswahl mit 4:2 besiegt - nach dem 2:3 im Hinspiel drehte sie damit auch den direkten Vergleich (SERVICE: Die Tabellen zur EM-Qualifikation). Nach dem 2:0 über Nordirland liegt das DFB-Team dennoch an der Spitze.

Auf EM-Kurs befindet sich Belgien. Angesichts der perfekten Ausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen kann sich der WM-Dritte nach einem 4:0 (2:0) gegen Schottland in Glasgow zurücklehnen - nur noch theoretisch ist dem überragenden Kevin de Bruyne (ein Tor, drei Torvorlagen) und den anderen Stars die Teilnahme zu nehmen. De Bruyne krönte seine Leistung in der 82. Spielminute, getroffen hatten zuvor Romelu Lukaku (9.), Thomas Vermaelen (24.) und Toby Alderweireld (32.).

Österreich gegen Polen bleibt torlos

WM-Gastgeber Russland wird sich in der Gruppe I nach einem 1:0 (0:0) gegen Kasachstan sehr wahrscheinlich den zweiten Startplatz sichern.

Im Spitzenspiel der Gruppe G trennten sich Polen (mit Robert Lewandowski) und Österreich torlos, Slowenien gewann 3:2 (1:0) gegen das von Andreas Herzog trainierte Israel.

Polen (13 Punkte) führt die Tabelle vor Slowenien (11) und Österreich (10) an. Israel hat acht Zähler.

Kroatien quält sich förmlich Richtung EM. Der schwache Vize-Weltmeister erreichte beim zuvor punktlosen Aserbaidschan in der Gruppe E nur ein 1:1 (1:0), weil die Abwehr beim Ausgleich von Tamkin Chalilsade (72.) auf unerklärliche Weise Spalier stand. Weltfußballer Luka Modric hatte in Baku einen Handelfmeter zur kroatischen Führung verwandelt (11.).

Mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist Kroatien dennoch Tabellenführer vor der Slowakei, die in Budapest 2:1 (1:0) gegen Ungarn (beide 9) gewann.

Am Dienstag sind unter anderem England (gegen den Kosovo), Weltmeister Frankreich (gegen Andorra) und Europameister Portugal (in Litauen) gefordert. Frankreich und England sind klar auf EM-Kurs, Portugal hingegen muss in einer vermeintlich einfachen Gruppe zittern.