Die Schweiz hat in der Qualifikationsgruppe D ihren Anspruch auf einen EM-Startplatz mit einem Pflichtsieg untermauert.

Mit reichlich Unterstützung aus der Bundesliga besiegten die Eidgenossen am Sonntag Gibraltar 4:0 (3:0). (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Anzeige

Nach zähem Beginn trafen in Sion Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/37.), Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg/43.) und Ricardo Rodriguez/45.+3) innerhalb weniger Minuten.

Dänemark nur remis

Interessanter war für die Fans fortan der Blick nach Tiflis, wo der Rivale Dänemark sich beim 0:0 gegen den Außenseiter Georgien überraschend schwer tat.

Die Schweiz, für die spät noch Mario Gavranovic (87.) traf, rückte somit bis auf einen Punkt an die Dänen heran, die ein Spiel mehr absolviert haben. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Tabellenführer ist Irland. (SERVICE: Tabellen der EM-Qualifikation)

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Rumänien besiegt Malta

In der Gruppe F schaffte Rumänien mit einem mühsamen 1:0 (0:0) gegen Malta den Sprung auf den zweiten Platz, die punktgleichen Schweden haben allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Alle Spiele des 6. Spieltags in der Übersicht:

EM-Qualifikation, 6. Spieltag

Gruppe D:

Georgien - Dänemark 0:0 (0:0)

Schweiz - Gibraltar 4:0 (3:0)

Gruppe F:

Rumänien - Malta 1:0 (0:0)

Spanien - Färöer in Gijon (20.45)

Schweden - Norwegen in Solna (20.45)

Gruppe J:

Armenien - Bosnien-Herzegowina 4:2 (1:1)

Finnland - Italien in Tampere (20.45)

Griechenland - Liechtenstein in Athen (20.45)