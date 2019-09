Im ersten Spiel des 6. Spieltages der EM-Qualifikation verliert Bosnien am Samstagnachmittag gegen Armenien mit 2:4. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Der frühere Profi von Borussia Dortmund Henrikh Mkhitaryan schoss dabei zwei Tore und gab eine Vorlage.

Mit einem Sieg hätte Bosnien auf die Finnen, die am Abend auf Italien treffen, mächtig Druck aufbauen können. Finnland steht aktuell mit zwölf Punkten auf dem zweiten Platz.

Mit nun nur sieben Zählern steht die Prosinecki-Elf nun nur noch auf Rang vier. (SERVICE: Tabellen der EM-Qualifikation)

Armenien sichert sich mit dem Sieg Rang drei. Favoriten auf die beiden EM-Tickets bleiben jedoch Italien und Finnland .

Alle Spiele des 6. Spieltags in der Übersicht:

EM-Qualifikation, 6. Spieltag

Gruppe D:

Georgien - Dänemark in Tiflis (18.00)

Schweiz - Gibraltar in Sion (18.00)

Gruppe F:

Rumänien - Malta in Ploiesti (18.00)

Spanien - Färöer in Gijon (20.45)

Schweden - Norwegen in Solna (20.45)

Gruppe J:

Armenien - Bosnien-Herzegowina in Jerewan 4:2

Finnland - Italien in Tampere (20.45)

Griechenland - Liechtenstein in Athen (20.45)