Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat mit seinen 26 Jahren relativ spät den Weg in die deutsche Nationalmannschaft gefunden. Dennoch ist es ihm nicht schwer gefallen, dort gleich Fuß zu fassen, wie er im SPORT1-Podcast "Meine Bayern-Woche" verrät.

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und bei allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Anzeige

Entscheidend dafür sei sein "sehr offener Charakter" gewesen: "Ich habe kein Problem, auf Menschen zuzugehen und mal das Gespräch selber zu suchen. Mich interessieren andere Menschen total, und dann hat es vom ersten Moment an eigentlich ziemlich gut gematcht mit jedem."

Kroos verrät: Das denke ich über Gosens

Gosens: Von Topspielern gut aufgenommen

Es habe ihn "unfassbar gefreut, dass ich von so gestandenen Topstars so gut aufgenommen wurde in dem Kreis. Das hat es für mich natürlich auch einfacher gemacht, dann auf dem Platz zu funktionieren", erklärte Gosens.

Ganz so leicht hatte es der linke Mittelfeldspieler allerdings nicht immer. Als Jugendlicher fiel er bei einem Probetraining beim BVB durch, bei der Polizei wurde er aufgrund eines kürzeren Beins nicht eingestellt - deswegen musste er sich als 17-Jähriger vorübergehend als Tankstellenmitarbeiter verdingen.

Zu Müller: "Ein absolutes Highlight"

"Ich glaube, wenn man sich unwohl fühlt und dann auch irgendwie Einzelgänger ist und keinen Anschluss zu seinen Mannschaftskollegen hat, dann kann man auf dem Platz nicht performen", meinte Gosens nun nach dem Ende der EM. "Dementsprechend hat mir das unfassbar geholfen, dass ich von Tag eins an, Teil der Truppe war."

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Zu den erwähnten Topstars gehörte auch Rückkehrer Thomas Müller. Mit ihm während des Turniers unter einem Dach zu wohnen, sei "ein absolutes Highlight" gewesen: "Ein unfassbarer guter Typ, auf dem Platz, neben dem Platz. Ein schönes Highlight, dass ich den noch kennenlernen durfte."

Warum Gosens an den EM-Titel geglaubt hat, welche bittere Wahrheit er ausspricht und warum er nach Abpfiff den Tränen nahe war, erfahrt ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche". Die darf kein Bayern-Fan verpassen!