Er wurde zum großen DFB-Fanliebling der EM: Robin Gosens!

Beim spektakulären Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal avancierte der DFB-Newcomer zum Matchwinner und zeigte eine Weltklasse-Leistung.

Barcelona mit Interesse am DFB-Star

Mit einem Tor und zwei Assists gegen den amtierenden Europameister spielte sich der 26-Jährige in die Herzen der deutschen Fans - und in die Notizbücher zahlreicher Top-Klubs.

Unter anderem der FC Barcelona soll aufgrund seiner bärenstarken Leistungen bereits Interesse am Star von Atalanta Bergamo haben.

Im SPORT1-Podcast "Meine Bayern-Woche" hat sich Gosens nun zum Interesse der Katalanen sowie zu seinen Wechselabsichten geäußert.

"Wir schauen jetzt erst mal. Bereits während der EM habe ich meinem Dad (gleichzeitig sein Berater, Anm. d. Red.) gesagt, dass er mich mit dem Thema bloß in Ruhe lassen soll. Jetzt bin ich auch mal wieder in der Heimat, werde mich mit ihm austauschen und schauen, ob etwas auf dem Programm steht", erklärte Gosens.

Von dem Interesse eines konkreten Klubs will Gosens aktuell noch nichts wissen: "Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich da aktuell gar nichts darüber weiß. Mein ganzer Fokus lag auf der EM. Alles Weitere sehen wir dann: Ob das was wird, wann etwas passiert. Schauen wir mal."

Gosens: "Das kann man auf jeden Fall so festhalten"

Einen gewissen Reiz hätten die Katalanen für den EM-Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft aber sicherlich.

Auf die Frage des SPORT1-Chefreporters Florian Plettenberg, ob es nicht etwas Besonderes wäre, mit Superstar Lionel Messi zusammenzuspielen (falls dieser Barca treu bleiben sollte), antwortete Gosens vielsagend: "So ist es, das kann man auf jeden Fall so festhalten."

Ob es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, bleibt abzuwarten. Gosens hat bei Bergamo noch einen Vertrag bis 2023, sein neuer Verein müsste nach SPORT1-Informationen mindestens 35 Millionen Euro für den Shootingstar der deutschen Nationalmannschaft hinblättern.

Warum Gosens an den EM-Titel geglaubt hat, welche bittere Wahrheit er ausspricht und mit welchen Worten sich Joachim Löw von der Mannschaft verabschiedet hat, erfahrt ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche".