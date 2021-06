Mats Hummels und Thomas Müller sind zurück im Kreise der Nationalmannschaft - zur Freude vieler Experten und Fans.

Bevor es für die Superstars des FC Bayern und von Borussia Dortmund bei der Europameisterschaft so richtig ernst wird, haben sie an einer Quiz-Show teilgenommen. Im "Quiz Taxi" zeigte sich das Duo auch weitgehend in Top-Form - bei einer Frage hatte Hummels aber nicht sofort die richtige Antwort parat.

Anzeige

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Dabei handelte es sich ausgerechnet um eine Frage zu seiner Person. Die Quizmasterin der bei YouTube zu sehenden Show wollte von Hummels und Müller wissen, auf wie viele Länderspiele sie es bisher gemeinsam bringen. Bei Müller waren sie sofort klar, 100 Auftritte im DFB-Dress bedeuten schließlich eine recht einprägsame Zahl.

Hummels: "Habt ihr nur die guten Spiele gezählt?"

Bei Hummels - der sich derzeit mit Knie-Problemen herumschlägt - gestaltete sich die Sache etwas schwieriger: Der BVB-Profi selbst war der Meinung, 76 Mal für Deutschland aufgelaufen zu sein. Als dann als mögliche Antwortmöglichkeiten für beide Spieler jedoch die Zahlen 135, 170, 190 und 200 präsentiert wurden, war Hummels zunächst verwundert.

"Habe ich erst 70 Länderspiele? Was habt ihr mir da unterschlagen?", fragte er, ehe er lässig hinzufügte: "Oder habt ihr nur die richtig guten gezählt?" Müller konnte sich derweil ein Grinsen nicht verkneifen und setzte noch einen drauf: "Bei mir waren es eigentlich auch nur 20 gute..."

Die Quiz-Show wurde übrigens vor dem letzten Länderspiel gegen Dänemark aufgezeichnet - Hummels 71. Länderspiel. Bei der EM-Generalprobe gegen Lettland steht Hummels erneut in der Startelf und bestreitet somit sein 72. Länderspiel.

In den nächsten Tagen sollen noch weitere DFB-Stars im Quiz Taxi vorstellig werden. Dann wird sich auch zeigen, wie gut Hummels/Müller mit ihren 13 ergatterten Punkten abgeschnitten haben.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: