Bundestrainer Joachim Löw setzt im ersten EM-Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gleich wieder auf die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller. Das Duo wird gegen Turnierteilnehmer Dänemark am Mittwoch in Innsbruck von Beginn an auflaufen.

Hier zum Länderspiel-Liveticker: Deutschland - Dänemark um 21 Uhr

Anzeige

"Die Wahrscheinlichkeit, dass sie spielen, ist nicht so gering", hatte Assistenztrainer Marcus Sorg schon im Vorfeld mit einem Schmunzeln erklärt. Hummels soll die Abwehr vor Kapitän Manuel Neuer organisieren, der von Torwarttrainer Andreas Köpke bereits eine Einsatzgarantie erhalten hatte. Niklas Süle und Matthias Ginter komplettieren die Dreierkette. Müller agiert in vorderster Front.

Deutschland - Dänemark: Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Süle, Hummels, Ginter - Klostermann, Gosens - Neuhaus, Kimmich - Sané, Gnabry - Müller

Dänemark: Schmeichel - Wass, Kjaer, Vestergaard, Maehle - Delaney, Höjbjerg - Eriksen - Skov Olsen, Braithwaite, Poulsen

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Zumindest am Abschlusstraining nahmen auch Toni Kroos nach seiner Corona-Erkrankung und Jamal Musiala, der seine muskulären Probleme überstanden hat, teil. Leon Goretzka traf zwar am Dienstag wie geplant bei der Mannschaft ein, steht nach seiner Muskelverletzung aber noch nicht zur Verfügung.

Das gilt auch für die vier Finalisten der Champions League: Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Timo Werner und Ilkay Gündogan. Rüdiger ist bereits im Trainingslager in Seefeld/Tirol eingetroffen, das restliche Trio folgt am Donnerstag.

Deutschland gegen Dänemark Favorit

Mit Dänemark hat sich die deutsche Mannschaft in der Vorbereitung einen formidablen Gegner ausgesucht.

Die Dänen sind ein Underdog, der vielleicht auch mal gewinnen kann. Unvergessen ist der Sommer 1992, als Nachrücker Dänemark quasi aus dem Urlaub sensationell auf Europas Fußballthron stürmte.

Und über die letzten Jahre scheint Danish Dynamite wieder einen ähnlichen Spirit entwickelt zu haben. "Wir haben eine geile Truppe", sagte Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig. Kapitän Simon Kjaer pries das aktuelle Team gar als "stärkste Nationalmannschaft, in der ich je war".

Der CHECK24 Doppelpass zur Europameisterschaft mit Markus Babbel, Mario Basler und Hellmut Krug am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Schiedsrichter der Partie: Julian Weinberger (Österreich)

So können Sie Deutschland - Dänemark live im TV & Stream verfolgen:

TV: RTL

Stream: DAZN

Liveticker: Liveticker der deutschen Nationalmannschaft auf SPORT1.de und SPORT1 App

Alles zur Fußball-EM 2021: