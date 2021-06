Mit seinem Debüt-Treffer zum 1:0 hat Robin Gosens die deutsche Mannschaft beim 7:1-Kantersieg über Lettland auf die Siegerstraße gebracht.

Der Bergamo-Star scheint sich hinten links unter Bundestrainer Joachim Löw festgespielt zu haben. Nach dem Lettland-Spiel stellte sich der 26-Jährige den Fragen der Journalisten. (EM: Frankreich - Deutschland, 15. Juni ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Frage: Sie haben gegen Lettland Ihr Debüt-Tor für Deutschland erzielt. Ein perfekter Abend für Sie?

Robin Gosens: "Es war ein perfekter Abend für mich. Die Familie war da, endlich mal wieder ein paar Zuschauer und eine Hütte geknipst – da ist mir schon einer abgegangen! Wir haben uns endlich mal belohnt mit Toren. Das tat gut und gibt uns sicherlich Rückenwind."

Frage: Wir sehen Sie in Deutschland ja nicht so oft spielen. War das ein typisches Gosens-Tor?

Gosens: "Wenn es ein typisches Gosens-Tor gibt, dann kommt das heutige dem schon relativ nahe. Ich habe diese Dynamik und kann in den Strafraum reinziehen. Das konnte ich während der Saison in Italien oft unter Beweis stellen. Ich habe schon eine gewisse Abschlussqualität und bin sehr happy, dass ich das heute auch mal Deutschland zeigen konnte."

Gosens: "Besonderer Abend für mich"

Frage: Wen haben Sie nach Ihrem Tor eigentlich auf der Tribüne gegrüßt?

Gosens: "Meine Familie war heute da, meine Eltern, meine Schwester, meine zwei besten Freunde und meine Verlobte – da ging der Gruß hin. Das war der perfekte Moment und ein besonderer Abend für mich."

Frage: Wie viele Tickets müssen Sie für Familie und Freunde für die EM-Gruppenspiele in München besorgen?

Gosens: "Jeden Tag ploppen gefühlt 20 Nachrichten auf meinem Handy auf wegen Tickets für die EM. Ich kann aber noch nicht sagen, wie viele wir kriegen."

Frage: Sie reisen am Dienstag mit der Mannschaft ins EM-Camp nach Herzogenaurach. Worauf kommt es in den letzten Tagen vor dem Frankreich-Auftakt an?

Gosens: "Wir müssen weiter daran arbeiten, Fehler zu minimieren. Wir wissen, dass Frankreich eine unfassbare individuelle Qualität hat. Gegen Frankreich wird jeder Fehler bestraft. Wir müssen noch kompakter werden, weiter als Einheit zusammenwachsen und die Stärken und Schwächen der Mitspieler kennen. Wenn wir das hinkriegen, werden wir ein richtig geiles Turnier spielen. Dann werden wir auch gegen die großen Gegner wie Frankreich oder Portugal bestehen. Wir wollen das Turnier mit einem geilen Gefühl starten. Nur mit einem guten Grundgefühl geht es."

Frage: Sie scheinen sich unter Bundestrainer Joachim Löw festgespielt zu haben. Rechnen Sie gegen Frankreich mit einem Startelf-Einsatz?

Gosens: "Wie klar das ist, kann ich nicht beantworten. Die beiden Länderspiele liefen gut für mich. Ich wollte mich empfehlen für weitere Aufgaben. Ich will jetzt in den nächsten Tagen Vollgas geben und mich präsentieren."

