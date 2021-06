Leon Goretzka wird der deutschen Nationalmannschaft im ersten Spiel der Europameisterschaft 2021 gegen Frankreich nicht zur Verfügung stehen.

Das verkündete DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

"Leon ist soweit, dass er mit Ball und Mannschaft trainieren kann. Wir werden noch genauer darauf achten und die Belastung dosieren. Das wird eng von den Medizinern begleitet", erklärte Bierhoff auf SPORT1-Nachfrage und ergänzte: "Für das erste Spiel kommt er nicht in Frage, er ist aber eine tolle Persönlichkeit und ein wichtiger Spieler. Ich bin fest davon überzeugt, dass er noch eine wichtige Rolle im Turnier spielen wird."

Goretzka war am Mittwoch ins Mannschaftstraining des Teams von Bundestrainer Joachim Löw zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler vom FC Bayern hatte zuvor an den Folgen eines Muskelfaserrisses, den er sich am 8. Mai zugezogen hatte, laboriert.

Für die zweite EM-Partie gegen Portugal am 19. Juni sollte Goretzka aber wieder einsatzbereit sein.

