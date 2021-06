Weltklasse oder doch nur gehobener Durchschnitt? Unterschiedsspieler oder Mitläufer? An Leroy Sané scheiden sich die Geister, nicht erst, seit der Angreifer bei seinen Joker-Einsätzen bei der EM gegen Frankreich und Portugal in 19 Minuten Spielzeit wenig Bleibendes hinterließ. (EINZELKRITIK: Note 1 für DFB-Star)

Der ehemalige Bayern-Spieler Antonio di Salvo hat in der Debatte um den deutschen Nationalspieler eine klare Meinung.

Anzeige

"Leroy wird nicht überschätzt. Er ist ein klasse Spieler, das hat er schon oft genug unter Beweis gestellt, nicht zuletzt bei Manchester City, wo er eine klasse Saison hatte. Auch bei Bayern hat er immer wieder seine guten Momente. Ich glaube, dass Leroy Spiele und Selbstvertrauen braucht", sagt der Ex-Stürmer, der als Co-Trainer der deutschen U21 vor wenigen Tagen Europameister wurde, in der neuesten Folge des SPORT1-Podcasts "Meine Bayern-Woche".

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und bei allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

"Dieses Selbstvertrauen muss ihm der Trainer auch geben, ihm gegebenenfalls aber auch knallhart sagen, wenn etwas nicht passt", führte di Salvo, der 2001 mit den Bayern Meister wurde, weiter aus.

"Wir wissen alle, dass der Knoten noch nicht geplatzt ist. Aber ich hoffe, dass das so schnell wie möglich der Fall sein wird. Da lauert so viel Potenzial in ihm und es wäre schade, wenn er das nicht vollkommen abrufen kann. Warum auch immer", ergänzte der 42-Jährige.

EM Doppelpass mit Steffen Freund: Alles zum EM-Kracher Deutschland gegen Portugal - Sonntag 11 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1

Gündogan macht sich für Sané stark

Zuletzt hatte sich auch Teamkollege Ilkay Gündogan für Sané stark gemacht.

"Leroy ist ein Spieler, der sich nicht leicht damit tut, die letzten 20 Minuten zu kommen, um dann im nächsten Spiel zu starten und dann wieder nach 60 Minuten heruntergenommen zu werden und wieder eine halbe Stunde zu spielen", sagte der City-Profi auf SPORT1-Nachfrage: "Er ist jemand, der dieses Selbstverständnis haben muss, ständig zu spielen. Und wenn er dann spielt, dann ist er unglaublich."

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: