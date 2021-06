Generalprobe geglückt!

Die deutsche Nationalmannschaft hat Lettland mit 7:1 geschlagen und damit das finale Spiel vor dem EM-Auftakt gegen Frankreich für sich entschieden. Zugleich machte sie das 1:1-Remis gegen Dänemark vergessen. (EM: Frankreich - Deutschland, 15. Juni ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Dabei gewann Löw beim 100. Länderspiel von Kapitän Manuel Neuer eine wichtige Erkenntnis: Seine mögliche Turnier-Elf mit Joshua Kimmich auf der rechten Seite vor der Dreierkette funktioniert.

Ob die Formation identisch sein wird mit derjenigen, die Wunderknabe Kylian Mbappe und Co. stoppen soll? "Das weiß ich noch nicht", behauptete Löw, "es kann durchaus sein, dass der ein oder andere noch in die Mannschaft kommt."

Robin Gosens (19.) und Ilkay Gündogan (21.) sorgten nach einigen vergebenen Chancen per Doppelschlag binnen 86 Sekunden für einen guten Start. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Rückkehrer Thomas Müller (27.), ein Eigentor von Lettlands Torwart Roberts Ozols (39.) und Serge Gnabry (45.) erhöhten vor der Pause für die "Titeljäger", wie die schwarz-rot-goldene Choreographie die Nationalelf taufte.

Joker Timo Werner (50.) erhöhte in der von zahlreichen Wechseln geprägten zweiten Halbzeit, ehe ein Traumtor von Aleksejs Saveljevs (75.) Torwart Neuer das Jubiläum trübte. Der ebenfalls eingewechselte Leroy Sane (76.) sorgte für den Endstand.

Bester Mann aufseiten des DFB-Teams war derweil Kai Havertz, der in Hälfte eins an fast jeder Offensivaktion beteiligt war und zwei Tore vorbereitete. Für den 21-Jährigen kam Teamkollege Werner in der 46. Minute.

Müller: "Frankreich eine andere Hausnummer"

"Das Ergebnis war nicht das Wichtigste, sondern die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollten und es umgesetzt haben", sagte Müller bei RTL: "Es hat sich gut angefühlt. Wir haben ein überzeugendes Spiel gesehen. Aber wir wissen, dass Frankreich eine andere Hausnummer ist, das ist klar."

Löw brachte gegen die Nummer 138 der Weltrangliste im Vergleich zum 1:1 im ersten EM-Test gegen Dänemark vier Neue: Die Champions-League-Finalisten Antonio Rüdiger, Gündogan und der herausragende Kai Havertz rückten ebenso ins Team wie Toni Kroos nach seiner COVID-19-Erkrankung.

Die vielleicht wichtigste Änderung aber war: Er stellte Kimmich erstmals seit dem Confed-Cup-Sieg 2017 für den angeschlagenen Lukas Klostermann auf die rechte Seite.

"Jo hat das Format Philipp Lahm, der konnte alle Positionen ohne Trainingseinheiten besetzen", sagte der Bundestrainer bei RTL. Wie Gosens links sollte Kimmich "Druck erzeugen, Tempo reinbringen, spielerische Akzente setzen".

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Das gelang - seinem Partner auf der anderen Seite aber sogar noch überzeugender. Italien-Legionär Gosens besorgte nach Doppelpass mit Havertz die Führung, sein erstes Länderspieltor.

Havertz leitete auch Gündogans 2:0 ein, sein Treffer zum 4:0 wurde von der UEFA letztlich als Eigentor gewertet. "Kai ist von einer Euphoriewelle getragen", sagte Löw schon vor dem Anpfiff über den Siegtorschützen des Champions-League-Endspiels.

DFB-Defensive kaum gefordert

Nach einem Pfostenschuss des aufgerückten Kimmich (26.) "müllerte" es erstmals seit März 2018 wieder in der DFB-Elf. Damals war der Bayern-Profi gegen Spanien (1:1) ebenfalls in Düsseldorf erfolgreich. "Danke Jogi für Müller & Hummels", stand auf einem Plakat, das einer der 1000 Zuschauer mitgebracht hatte.

Wie Löw sahen sie viele der Dinge, die der Chef vorgegeben hatte: Konsequentes Pressing, gutes Positionsspiel, stark verbesserte Abschlüsse. Die Defensive um Neuer, für den Löw und die Spieler zum 100. Spalier gestanden hatten, wurde aber fast gar nicht gefordert.

Nach der Pause baute Löw die älteste deutsche Startelf seit 19 (!) Jahren Zug um Zug um: Zunächst die Offensive mit Werner und Sane. Dann die Abwehr mit Niklas Süle, Christian Günter und Emre Can. Die Grundformation änderte Löw jedoch nicht - und auch Kimmich blieb auf rechts.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1:

Alle News & Infos zur EM 2021

Spielplan & Ergebnisse der EM 2021

EM-Liveticker

Tabelle & Gruppen der EM 2021

Alle Teams der EM 2021

Mit SID (Sport-Informations-Dienst)