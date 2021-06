Heute Abend will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf ihr EM-Gesicht zeigen – doch findet die Generalprobe gegen Lettland überhaupt statt? (EM-Testspiel: Deutschland - Lettland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Nach SPORT1-Informationen gibt es einen positiven Corona-Fall im Lager der lettischen Nationalmannschaft. (BERICHT: Verliert Sané jetzt auch noch seinen Platz?)

Am Sonntagvormittag unterzogen sich die Letten einer obligatorischen Testreihe. Das Ergebnis eines Spielers fiel dabei positiv aus. Der Profi hatte zuvor noch am Abschlusstraining teilgenommen. Die Ergebnisse kamen erst am späten Abend.

Steht das Spiel nun auf der Kippe?

Ukraine-Spiel stieg trotz fünf Corona-Fällen

Wohl nicht. "So lange das Gesundheitsamt Düsseldorf keine weiteren Maßnahmen einleitet, gehen wir davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfindet", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner auf SID-Anfrage.

Schon in der Vergangenheit wurden Spiele trotz zuvor positiver Covid-19-Fälle ausgetragen.

Beim deutschen Länderspiel im November vergangenen Jahres in Leipzig etwa gab es fünf positive Fälle bei der ukrainischen Mannschaft.

Vor dem WM-Qualispiel gegen Island im März in Duisburg wurde DFB-Star Jonas Hofmann positiv auf das Coronavirus getestet. Die Partien wurden - nachdem weitere Testreihen negativ ausfielen - trotzdem ausgetragen.

Gesundheitsamt Düsseldorf prüft Testspiel der Nationalmannschaft

Die finale Entscheidung liegt beim Gesundheitsamt Düsseldorf. Auf SPORT1-Nachfrage teilte das Gesundheitsamt mit: "Es wird derzeit geprüft, ob ein Spieler der lettischen Mannschaft mit Corona infiziert ist. Sollte ein positiver Befund bestätigt werden, werden im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung die üblichen Schritte eingeleitet. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf steht in engem Austausch mit dem DFB."

Der lettische Spieler wurde bereits isoliert. Am Montagvormittag haben sich die Letten einer erneuten Testung unterzogen. Fällt diese Reihe negativ aus, dürfte dem Anpfiff wohl nichts im Wege stehen.

"Wir bereiten uns auf das Spiel vor und warten gleichzeitig auf weitere Anweisungen der örtlichen Behörden", teilte der lettische Verband mit.

Deutschland - Lettland vor Zuschauern geplant

Das Spiel soll heute Abend in der Düsseldorf Arena vor 1000 Zuschauern ausgetragen werden.

Bundestrainer Joachim Löw fordert acht Tage vor dem EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich von seiner Mannschaft: "Lettland hat nicht die Offensivkraft von Frankreich. Wir müssen aber das Einmaleins auf den Platz bringen. Wir müssen in einem ganz anderen Tempo wie gegen Dänemark spielen und so auftreten, dass sich der Gegner uns anpasst." (EM: Frankreich - Deutschland, 15. Juni ab 21 Uhr im LIVETICKER)

