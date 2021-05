Aufatmen beim DFB!

Nach SPORT1-Informationen hat sich Leon Goretzka am Freitagmittag einem zweiten MRT unterzogen, nachdem er sich am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte.

Tolle Nachrichten für Joachim Löw: Die Ergebnisse sind positiv! Die Verletzung ist nicht schlimmer geworden. Dem 26 Jahre alten Mittelfeld-Star des FC Bayern droht kein längerer Ausfall. Die EM soll nicht in Gefahr sein.

Hansi Flick bestätigte die positiven Nachrichten auf der Pressekonferenz am Freitag: „Bei Leon wurde nachkontrolliert. Der Verlauf ist so, wie man es sich vorstellt.”

FC Bayern muss ohne Goretzka auskommen

Dennoch wird er für die letzten beiden Saisonspiele gegen Freiburg und Augsburg nicht zur Verfügung stehen. Er ist auch nicht im Quarantäne-Trainingslager in Grassau vor Ort.

Ob er bereits am 28. Mai dabei ist, wenn die deutsche Nationalmannschaft in Seefeld/Tirol die EM-Vorbereitung startet, ist noch nicht klar.

Möglich ist, dass er später anreist. Goretzka steht mit dem Bundestrainer im Austausch. Das große Ziel des Hoffnungsträgers ist der EM-Auftakt gegen Frankreich am 15. Juni.

Dafür startet Goretzka ab sofort mit der Reha. „Es ist das Ziel, dass er bei der EM dabei ist. Dass wünschen wir ihm alle”, sagt Flick: „Er ist für die deutsche Nationalmannschaft ein sehr wichtiger Spieler.”

