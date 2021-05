Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat ein ursprünglich angesetztes Geheimtraining für Fans und Journalisten geöffnet.

Für die Einheit am Samstagnachmittag im EM-Trainingslager im wolkigen und kühlen Seefeld/Tirol ließ der DFB 13 Planen rund um den Trainingsplatz entfernen. Rund 100 Zuschauer kamen so als "Zaungäste" in den Genuss, Mats Hummels, Thomas Müller und Co. bei der Arbeit zu beobachten.

Die Journalisten durften statt der eingeplanten 15 Minuten das gesamte Training verfolgen. Bundestrainer Joachim Löw war dabei sehr engagiert und feuerte seine Spieler an. Rund 30 Kameras waren vor Ort.

Auffällig dabei: Müller und Hummels spielten in jeder Übung zusammen und gaben lautstarke Anweisungen. So rief Hummes Richtung Mitspieler Emre Can: "Warum hast du gezögert? Warum hast du gezögert?"

Jamal Musiala trainierte wie nach der Ankunft am Freitag individuell. Den Youngster vom deutschen Rekordmeister Bayern München plagen muskuläre Probleme in der Hüfte.

Mit SID (Sport-Informations-Dienst)