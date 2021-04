Im Schnitt 6,8 Millionen Zuschauer verzeichnete der Kölner TV-Sender RTL bei der Live-Übertragung der 1:2-Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien am Mittwochabend. Der Marktanteil betrug 23,6 Prozent, in der Spitze schauten 8,32 Millionen Fans zu.

Zuletzt hatte RTL 6,5 Millionen Zuschauer beim 1:0-Erfolg in Rumänien und 6,78 Millionen beim 3:0 zum WM-Quali-Auftakt gegen Island verzeichnet.