Das Frauenfußball-Nationalteam muss beim anstehenden Länderspiel-Doppelpack gegen Australien und Norwegen auf die angeschlagene Lena Lattwein (TSG Hoffenheim) verzichten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Sandra Starke vom SC Freiburg für die Partien in Wiesbaden am 10. und 13. April nach.