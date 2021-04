Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss beim anstehenden Länderspiel-Doppelpack auf Melanie Leupolz vom FC Chelsea verzichten.

Die Mittelfeldspielerin sagte ihre Teilnahme an den Partien am 10. April gegen Australien und am 13. April gegen Norwegen in Wiesbaden wegen muskulärer Beschwerden ab.

Anzeige

Top-Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga live. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Brand erstmals für Nationalmannschaft nominiert

Außerdem gönnt Voss-Tecklenburg wegen kleinerer Blessuren und aus Gründen der Belastungssteuerung Klara Bühl von Bayern München eine Pause.

Nachnominiert wurde Jule Brand von der TSG Hoffenheim. Für die 18-Jährige ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.